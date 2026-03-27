Preparação Mundial 2026
Há 22 min
Atenção, Portugal: Uzbequistão supera Gabão
Seleção comandada por Fabio Cannavaro venceu por 3-1
Seleção comandada por Fabio Cannavaro venceu por 3-1
O Uzbequistão, adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial 2026, bateu a seleção do Gabão por 3-1 num jogo particular realizado em Tashkent, capital do país asiático.
O conjunto orientado por Fabio Cannavaro, antigo campeão do Mundo por Itália e Bola de Ouro em 2006, até chegou a estar a perder (Teddy Averlant inaugurou o marcador para os africanos logo aos 6 minutos), mas reagiu rapidamente e empatou aos 14m pelo goleador Eldor Shomurodov.
Na segunda parte, Jahongir Urozov assinou a reviravolta pouco antes da hora de jogo e já em tempo de compensação Alisher Odilov sentenciou a partida.
O Uzbequistão defronta Portugal a 23 de junho, na segunda jornada do Grupo K.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS