O Uzbequistão, adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial 2026, bateu a seleção do Gabão por 3-1 num jogo particular realizado em Tashkent, capital do país asiático.

O conjunto orientado por Fabio Cannavaro, antigo campeão do Mundo por Itália e Bola de Ouro em 2006, até chegou a estar a perder (Teddy Averlant inaugurou o marcador para os africanos logo aos 6 minutos), mas reagiu rapidamente e empatou aos 14m pelo goleador Eldor Shomurodov.

Na segunda parte, Jahongir Urozov assinou a reviravolta pouco antes da hora de jogo e já em tempo de compensação Alisher Odilov sentenciou a partida.

O Uzbequistão defronta Portugal a 23 de junho, na segunda jornada do Grupo K.

RELACIONADOS
Salgueiros propôs novo estádio, mas Câmara do Porto pede avaliação rigorosa
VÍDEO: Vingegaard arrasa na Catalunha, João Almeida perde dois minutos
Vencedor da Champions em Esports estreia-se pela seleção da Dinamarca