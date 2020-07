João Noronha Lopes anunciou esta quinta-feira a candidatura à presidência do Benfica. As eleições estão agendadas para outubro.

Sócio 5001 do clube encarnado, Noronha Lopes é gestor com formação jurista e lembra, no site oficial da candidatura, que «desempenhou um papel importante na salvação do clube no começo do século, como vice-presidente de Manuel Vilarinho».

João Noronha Lopes é o quarto sócio do Benfica a apresentar a sua candidatura à presidência do emblema da Luz, depois de Luís Filipe Vieira, Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho.