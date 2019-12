Jorge Jesus vai ser condecorado pelo Presidente da República na próxima segunda-feira, dia 30 de dezembro. A cerimónia está marcada para as 17h30, no Palácio de Belém.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a condecoração ao técnico português no dia em que o Flamengo perdeu a final do Mundial de Clubes, diante do Liverpool.

A decisão do Presidente da República foi justificada pelo trabalho feito por Jesus no Brasil, onde o técnico levou o Flamengo ao título brasileiro e à conquista da Libertadores.

[artigo atualizado]