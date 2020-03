José Fernando Rio anunciou, este domingo no programa trio d'ataque da RTP3, a candidatura à presidência do FC Porto.



«Sim, é verdade. Sou candidato à presidência do FC Porto», disse, na abertura do programa Trio D'Ataque.



O jurista explicou as razões que o levam a concorrer com o atual presidente dos dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa.



«O FC Porto precisa de uma mudança na liderança, é óbvio. Uma mudança que permita virar esta página, modernizar o clube, elevá-lo saudável para o futuro. Tenho um programa ambicioso e detalhado», esclareceu, adiantando que vai fazer a apresentação formal da candidatura aos órgãos sociais esta semana.



De resto, esta é a primeira vez em mais de três décadas que Pinto da Costa tem oposição.



«É uma questão de portismo e não de audácia. O FC Porto precisa de ser discutido, de ideias novas e de pessoas novas. Obviamente que nem tudo o está para trás foi mal feito. As coisas pioraram-se e agudizaram-se nos últimos tempos. Candidato-me pelo FC Porto, por um FC Porto com contas saudáveis, competitividade desportiva para que no futuro possa ter condições de ser melhor, de ter hegemonia nacional e de chegar a finais europeias», referiu.



O anúncio desta candidatura surge no mesmo fim de semana em que se soube que o FC Porto voltou a apresentar resultados negativos: o primeiro semestre desportivo de 2019/2020 terminou com um prejuízo financeiro de 51,8 milhões de euros.