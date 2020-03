Nuno Lobo afirmou, esta quarta-feira, que é «candidato» e vai «avançar para eleições» à presidência do FC Porto, no ato eleitoral agendado para 18 de abril.

O sócio portista, proprietário de um bar na cidade do Porto e também professor de história, de 50 anos, diz que até poderia haver uma ponderação na candidatura, relacionada com a composição da lista do atual presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, que ainda não surgiu até ao momento.

«Sou candidato e vou avançar para eleições. Não há ainda uma lista do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Não posso ficar na indecisão, há pessoas que me apoiam e que querem que continue com a minha candidatura. Agora, havendo uma lista de Pinto da Costa, vou ponderar. Depende de quais são os nomes», afirmou, em declarações ao Maisfutebol, frisando que a questão nada tem a ver com Pinto da Costa. «É um grande presidente do FC Porto, mas falta direção no FC Porto», continuou, antes de clarificar a sua posição.

«Até hoje, não há uma lista, não há nomes do nosso presidente. Não posso dizer às pessoas que avanço, vou recuar, quando não há nada do outro lado», referiu, garantindo que já tem «um número que chegue e sobre para a candidatura», em relação ao mínimo de 300 assinaturas de associados exigidas.

«Todos gostam do Pinto da Costa, mas vamos fazer alguma coisa. Não estou contra ninguém, só a favor do FC Porto. Que apareçam mais candidatos, ideias, que haja debate», disse ainda Nuno Lobo, adepto dos dragões que o nosso jornal entrevistou para a rubrica «Até ao Fim», em outubro de 2019.

Até ao momento, José Fernando Rio e Martins Soares já assumiram também a intenção de se candidatarem à liderança do FC Porto.