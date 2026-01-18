Mais de 11 milhões eleitores chamados a eleger o novo Presidente da República
Assembleias de voto encerram às 19 horas de Portugal Continental
Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher, este domingo, o novo Presidente da República, que irá suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, que atingiu o limite de mandatos, sendo 11 os candidatos aceites, um número recorde.
As assembleias de voto para as eleições presidenciais abriram às 8:00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00. Nos Açores, abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.
Se um dos candidatos obtiver mais de metade dos votos validamente expressos será eleito chefe de Estado já neste domingo. Caso contrário, haverá uma segunda volta, em 8 de fevereiro, com os dois mais votados no sufrágio.
Para a eleição deste domingo estão inscritos 11.039.672 eleitores, mais 174.662 do que nas eleições presidenciais de 2021.
A tomada de posse do próximo Presidente da República acontece em 9 de março, perante a Assembleia da República, como manda a Constituição de 1976.