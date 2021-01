O Presidente da República propõs ao Parlamento a renovação do estado de emergência até 14 de fevereiro, que será votada esta quinta-feira.

«A situação de calamidade pública provocada pela pandemia covid-19 continua a agravar-se, fruto, segundo os peritos, da falta de rigor no cumprimento das medidas restritivas, bem como de novas variantes do vírus SARS-CoV-2, que tornam ainda mais difícil a contenção da disseminação da doença», diz uma nota no site da presidência.

A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando-se às 00h00 do dia 31 de janeiro de 2021 e terminando às 23h59 do dia 14 de fevereiro de 2021, sem excluir novas renovações.

