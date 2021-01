O Presidente da República deu esta terça-feira luz verde ao decreto do Governo que altera a regulamentação do Estado de Emergência.



Marcelo Rebelo de Sousa adianta ainda que a questão das escolas, que para já continuam abertas, vai ser um dos temas analisados na reunião da próxima semana com os especialistas no Infarmed.



«Sendo certo que já dentro de uma semana, em sessão por ele sugerida, haverá nova reflexão com os especialistas acerca de outras temáticas, como as respeitantes ao ano letivo em curso, e beneficiando já de mais dados sanitários, o Presidente da República assinou o decreto do Governo que que altera a regulamentação do estado de emergência», lê-se no comunicado publicado no site da Presidência.



