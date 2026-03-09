António José Seguro tomou posse como novo Presidente da República esta segunda-feira e, no Parlamento, deixou uma mensagem clara ao Governo e à oposição, anunciando que vai defender a estabilidade política, considerando que uma eventual rejeição do Orçamento de Estados não implica a dissolução automática da Assembleia da República.

Marcelo cumpre promessa e deixa Assembleia da República a pé e em silêncio

«As legislaturas são para cumprir», sublinhou, apontando uma rotura com o passado de Marcelo Rebelo de Sousa, referindo que Governo e oposições têm a «responsabilidade» de manter a estabilidade política, exigindo um «compromisso político claro» para que haja «previsibilidade nas políticas públicas e foco nas respostas urgentes» num ciclo que é também uma «oportunidade de ouro» para se encontrarem «soluções duradouras» para os problemas do país.

«Crescimento económico insuficiente; economia baseada em baixos salários; desigualdades persistentes; pobreza constante; envelhecimento demográfico; morosidade na justiça; burocracias públicas; dificuldades no acesso à saúde e habitação; falta de mão de obra; escassez de oportunidades para os mais jovens; insegurança para os mais idosos, desconfiança nas instituições e na política», enumerou o novo Presidente da República.

António José Seguro recordou que vamos ter pela frente um período de três sem eleições e garante que vai fazer de tudo para que assim seja. «A experiência do passado recente, de ciclos eleitorais de dois anos eleitorais, não é desejável. Tudo farei para estancar esse frenesim eleitoral», referiu.

Seguro garantiu ainda que vai dar prioridade a um dos temas que mais alavancou durante a campanha presidencial, salientando que se empenhará em garantir o «acesso à saúde a tempo e horas». «Em breve, convidarei os partidos políticos para que possamos iniciar trabalhos propósito de dotar o país de um compromisso interpartidário para garantir o acesso à saúde e de forma sustentada salvaguardar a continuidade do Serviço Nacional de Saúde». Pacto esse, disse, que deve ultrapassar os ciclos governativos.

No campo internacional, o novo Presidente da República apontou que Portugal irá prosseguir todos os diálogos bilaterais e que, sendo um país «europeu, atlântico e lusófono», é necessário preparar-nos para defender «os valores da Europa» que «estão a ser testados como nunca».

Seguro referiu também que irá seguir o exemplo de Marcelo Rebelo de Sousa, sendo «um presidente próximo das pessoas», mas, ao mesmo tempo, «exigente com as instituições e com os seus responsáveis». «Trago palavra de esperança: acreditem em Portugal. Na minha visão de Portugal todos contam».

«Um tempo novo começa agora», referiu ainda a fechar.

