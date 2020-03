Um homem de 46 anos, residente na freguesia de Válega, foi detido em Ovar por andar a circular na via pública apesar do confinamento obrigatório a que é sujeito por estar infetado com o vírus da Covid-19, revelou esta segunda-feira o comando distrital de Aveiro da PSP.

O crime de desobediência verificou-se na sexta-feira quando o homem foi intercetado a conduzir. Após consulta da lista de pessoas sujeitas àquela medida [de confinamento obrigatório], foi confirmado que o indivíduo «havia realizado teste no dia 25 de março e acusado positivo», diz a PSP.

O homem estava, por isso mesmo, obrigado por lei a isolamento domiciliário «para evitar a propagação de doença contagiosa», pelo que foi escoltado até casa pelos agentes e alvo de uma comunicação ao Ministério Público sobre a ocorrência.

Com 148 quilómetros quadrados de área e cerca de 55 mil habitantes, o município de Ovar encontra-se desde 17 de março em estado de calamidade pública devido ao surto de Covid-19 e está desde o dia 18 sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras, o que determinou o encerramento de toda a atividade empresarial local que não envolva bens de primeira necessidade.

No domingo à noite, a autarquia indicava mais de 200 infetados, cinco recuperados e oito óbitos, entre os quais o de um jovem de 14 anos que nesse dia morrera no Hospital de Santa Maria da Feira, em princípio devido a complicações associadas a um quadro clínico de comorbilidades ainda a ser investigado pela Direção-Geral de Saúde.

Segundo o balanço feito pela Direção-Geral da Saúde, Portugal já registou 140 mortes, devido à pandemia de Covid-19 mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6 408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).