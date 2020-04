O Governo pode vir a perder entre cinco a seis milhões de euros da sua receita tributária por mês, caso sejam reduzidos os ordenados dos jogadores que fazem parte da Primeira Liga, devido à pandemia da Covid-19.

Segundo vários fiscalistas, em declarações à Agência Lusa, na última temporada pagaram-se cerca de 230 milhões de euros a jogadores e treinadores. Uma redução de 50% dos salários durante três meses ia provocar uma poupança de praticamente 30 milhões de euros em salários.

Com os respetivos descontos para o IRS (taxa perto dos 48%) e Segurança Social, o Governo iria, então, perder os tais cinco a seis milhões de euros por mês.

Para se ter uma ideia do impacto que o futebol tem nas finanças do país, na última edição do Anuário do Futebol Profissional Português, a Liga e as respetivas sociedades desportivas fizeram mais de 605 milhões euros em negócios, contribuíram com 24 milhões de euros em impostos e quase 400 milhões para o PIB português, em dados referentes à época 2017/2018.