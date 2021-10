O primeiro-ministro, António Costa, entende que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estão a pedir um «passe de mágica» que o Governo não pode concretizar, de forma a viabilizar a aprovação do Orçamento do Estado para 2022.

«Pedem-nos um passe de mágica, mas não há passe de mágica que nos permita ultrapassar o sentido de responsabilidade, do equilíbrio e da defesa do interesse nacional», referiu António Costa na abertura do debate de apreciação na generalidade do documento.

«Não fazemos chantagens, ultimatos, ou fechamos portas ao diálogo. Este debate na generalidade é um bom momento para o prosseguir. Se as senhoras e senhores deputados o permitirem, a fase da especialidade é mesmo o momento adequado para a discussão em detalhe de propostas e redações», acrescentou o primeiro-ministro, que defendeu que a versão original do Orçamento do Estado já reflete algumas negociações à esquerda.

