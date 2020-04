Até às 20:00 deste sábado, um total de 289 reclusos foram libertados ao abrigo da lei de flexibilização da execução das penas e do perdão, no âmbito da pandemia de Covid-19. A informação foi confirmada à Lusa por fonte do Conselho Superior da Magistratura (CSM).

Segundo a mesma fonte, até às 20:00 os cinco Tribunais de Execução de Penas (TEP) do país libertaram 289 presos

Dos 289 presos libertados, 120 foram libertados após a intervenção do TEP do Porto e 60 do tribunal de Lisboa. O TEP de Coimbra libertou 44 reclusos, o de Évora 35, na Madeira, ao abrigo da nova lei, saíram 20 presos e nos Açores 10.

