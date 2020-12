Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, revelou esta segunda-feira que Rafael Leão já é alvo de duas penhoras por causa do processo do clube para exigir a indemnização ao jogador pela rescisão unilateral do contrato.

«Sabemos que o Rafael Leão já foi citado na sua morada francesa e italiana e que não se opôs, nem à execução, nem às penhoras. Não dentro de muito tempo, parte do ordenado do Rafael Leão também vai ser penhorado, para continuar a fazer estes pagamentos», disse o responsável em declarações à Sporting TV.

Recorde-se que, em causa está a rescisão unilateral do contrato, em junho de 2018, na sequência do ataque à Academia de Alcochete.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) entendeu que não existia justa causa por parte do jovem avançado, que na altura saiu para o Lille, e daí para o Milan, um ano depois.

O TAD condenou então Rafael Leão ao pagamento de 16,5 milhões de euros, mas o valor exigido agora em tribunal é ligeiramente superior.

«O Sporting, perante aquilo que é um direito seu, está a agir com a justiça para garantir que será ressarcido», frisou Miguel Braga, adiantando que os leões vão até ao fim com o processo. «E o caminho normal para um processo destes.»