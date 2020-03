Depois da Autoridade Tributária, a Procuradoria-Geral da República (PGR) também confirmou estarem em «curso 76 buscas a diversos clubes de futebol, respetivas sociedades e dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários».

Explica a PGR que neste inquérito – dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) – investigam-se negócios do futebol profissional datados desde 2015, nos quais se terá tentado evitar «o pagamento das prestações tributárias devidas ao Estado Português».

«Em causa estão factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais», esclarece ainda a PGR.

Tal como a Autoridade Tributária, o Ministério Público confirma ainda que estas diligências estão a realizar-se em todo o país e estão a ser efetuadas por nove magistrados do Ministério Público do DCIAP, sete magistrados judiciais, 101 inspetores tributários e 181 militares da GNR. A PSP também está a colaborar na chamada Operação Fora do Jogo.