A ProEleven anunciou, esta sexta-feira, o lançamento da expansão internacional através de um modelo de franchising.

Através de um comunicado, a agência explica que o objetivo principal passa por «consolidar a posição no setor» e «criar uma rede global de agências», com o mesmo ADN negocial e profissional. Além disso, a ProEleven refere que os candidatos a estas oportunidades devem ter licença de agente FIFA para abrirem um escritório e um valor de investimento na ordem dos 200 mil euros.

Este modelo de franchising procura oferecer uma oportunidade aos empreendedores, que além de receberem formação especializada, terão também apoio contínuo na gestão do negócio e poderão explorar os mercados do Médio Oriente, América do Norte, América do Sul e Europa.