Jaime Dique Magaia foi o vencedor da terceira jornada da Liga Maisfutebol. Este leitor de 22 anos, natural de Maputo, em Moçambique, e adepto do Benfica, somou 60 pontos, o que não foi igualado por mais nenhum jogador.

Para alcançar este excelente resultado, Jaime Magaia acertou em quatro resultados da décima jornada da Liga: acertou no Portimonense-Famalicão (0-0), acertou no Marítimo-Belenenses (1-0), acertou no P. Ferreira-Boavista (1-1) e acertou no Tondela-Moreirense, (0-0).

Para além disso, ainda apostou e bem que Sporting, Benfica, Sp. Braga, V. Guimarães e FC Porto iriam ganhar.

Você, já sabe, também pode entrar nests passatempo. Não perca tempo: crie o seu registo e faça os seus prognósticos, para começar a habilitar-se a uma PlayStation 5 e a vales de 500 euros.

A Liga Maisfutebol é o novo passatempo do Maisfutebol, para mostrar que percebe de futebol, para se divertir e para jogar com os amigos.

É muito fácil entrar e começar a fazer a diferença: no menu Perfil deve inscrever-se, depois só tem de ir a Prognósticos, onde encontra o calendário de todas as jornadas, clicar e deixar o seu palpite para o resultado de cada jogo da Liga.

Todas as indicações certas valem pontos. Ou seja, soma quatro pontos se acertar na tendência (apostou que a equipa x ia ganhar 1-0 e a equipa x ganhou 2-0), ganha seis pontos se acertar na tendência e na diferença de golos (apostou que a equipa x ia ganhar 2-1 e a equipa x ganhou 3-2) e ganha dez pontos se acertar no resultado certo (apostou que a equipa x ia ganhar 2-1 e a equipa x ganhou 2-1).

No final da jornada fazemos as contas e atualizamos a classificação da Liga Maisfutebol.

Mas como nisto do futebol bom mesmo é jogar com os amigos, também pode criar uma equipa no escritório, na escola ou lá em casa e juntos trabalhar para o sucesso coletivo. A equipa tem de ter no mínimo três membros e fica habilitada de imediato ao campeonato por equipas.

Um jogador para participar no campeonato por equipas tem de estar inscrito no campeonato individual. Depois disso, o capitão cria a equipa e os restantes membros juntam-se a ela. Todos os pontos de todos os jogadores contam, embora sejam divididos pelo número de jogadores: uma equipa não tem vantagem por ter mais jogadores.

Não se esqueça, no fim da época temos uma Playstation 5 para o vencedor da Liga Geral e vales de 500 euros para os vencedores da Liga por Equipas.

Não deixe os prognósticos para depois do jogo.

Inscreva-se e deixe o seu palpite!