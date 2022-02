A FIFA lançou um Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT), de forma a ajudar as federações a atingir o seu potencial máximo e reduzir as diferenças no nível do futebol mundial.

O organismo que tutela o futebol mundial anunciou esta sexta-feira que pretende que esta iniciativa «inovadora», inserida num conjunto de projetos «destinados a promover a competitividade global do futebol», permita que «cada federação atinja o seu máximo potencial e possa proporcionar a todos os talentos uma oportunidade».

Em comunicado, a entidade explica que o PDT começará a ser desenvolvido em 2023 e vai oferecer às federações conhecimento especializado, treino, plataforma para troca de conhecimento e financiamento.

O presidente do organismo, Gianni Infantino, assegurou que um dos objetivos «primordiais» do projeto é dar oportunidades a todos os talentos e esta «é uma das chaves para atingir esse objetivo».

«O programa dá continuidade à análise inovadora do ecossistema de desenvolvimento de talentos do futebol em mais de 200 de nossas associações-membro e proporcionará a meninos e meninas a oportunidade de maximizar o seu potencial», afirmou.

Cada federação que for admitida nesta iniciativa vai receber 50 mil dólares (cerca de 44 mil euros) da FIFA, além de uma equipa de especialistas de alto desempenho que vai executar um plano de desenvolvimento de talentos a longo prazo.

O organismo lembrou também que está a aumentar o investimento em projetos técnicos e educacionais, «com o objetivo de ser uma plataforma moderna e dinâmica de troca de conhecimento com especialistas técnicos deste desporto».