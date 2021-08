A Liga voltou, o Maisfutebol veio também. Mas Messi foi embora.

Esse pode ser o resumo do que foi o regresso do programa Maisfutebol à antena da TVI24, com tempo para análise aos jogos e à forma como os «três grandes» se prepararam e entraram na nova época.

Mas a saída de Messi do Barcelona foi também parte importante do programa conduzido por Cláudia Lopes, com os comentadores Pedro Barbosa, Pedro Ribeiro, Nuno Gomes e Luís Pedro Ferreira, além da análise dos lances mais difíceis da arbitragem, a cargo de Pedro Henriques.