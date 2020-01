Ano novo… Maisfutebol Clássico.

O Sporting-FC Porto de domingo, em Alvalade, dominou a entrada do Maisfutebol em 2020.

Os comentadores habituais entraram com tudo no novo ano, arriscando prognósticos, discutindo onzes e destacando as figuras de leões e dragões.

E se Pedro Ribeiro falhou o regresso após as férias – outro clássico desta altura do ano futebolístico – Andreia Palmeirim não acusou a pressão e distribuiu jogo ainda para aquele que se espera ser um outro grande jogo desta 15.ª jornada: o V. Guimarães-Benfica.

Houve ainda tempo para falar sobre o que Weigl pode trazer ao Benfica e as consequências que a entrada do alemão no onze podem trazer à equipa de Lage.

A terminar, um Jornal do Incrível inspirado na rubrica Depois do Adeus.