Sexta-feira,noite de Maisfutebol na TVI24. Na véspera do FC Porto-Benfica, recebemos em estúdio um convidado especial. Nada mais, nada menos do que o selecionador da Coreia do Sul, Paulo Bento.

O antigo treinador do Sporting e selecionador português junta-se ao painel para antever o jogo do Dragão e falar da aventura na Coreia também.

Já sabes, é às 23h34, na TVI24. Até logo.