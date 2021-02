Sexta-feira, dia de Maisfutebol na TVI24.

Começamos às 22h15 e vamos abordar a semana no futebol português. O Sporting líder depois de uma grande reviravolta em Barcelos, e os duelos do FC Porto com o Sp. Braga, com um olhar analítico sobre a influência que os esses jogo podem ter nos futebolistas. Também falaremos do Benfica e da animada conferência de imprensa de Jorge Jesus.

Já sabe, é às 22h15, na TVI24.