Sexta-feira, noite de Maisfutebol na TVI24. Esta é uma frase que vai deixar de ler. Cláudia Lopes vai apresentar o último programa neste horário, antes da passagem para o novo dia, já no próximo fim de semana.

Será aos domingos à noite, embora no próximo fim de semana, fruto do clássico, encontrar-nos-á no sábado.

De qualquer modo, e antes do ansiado regresso de Pedro Ribeiro ao comentário, Cláudia Lopes vai estar pela última vez numa sexta-feira à noite com Pedro Barbosa, Nuno Gomes e Luís Pedro Ferreira.

Já sabe, é às 22h00, na TVI24.