Taça é Taça, vice-versa e o contrário também.

O programa Maisfutebol na TVI24 neste domingo teve um tema único, como a atualidade exigia. O painel de comentadores analisou a conquista do Sp. Braga, que venceu o Benfica na final e ergueu a terceira Taça de Portugal da sua história.

O feito dos arsenalistas a época totalmente falhada do Benfica, que não conquistou qualquer título estiveram no centro dos comentários de Pedro Ribeiro, Nuno Gomes, Pedro Barbosa e Costinha.

E nem o apagão provocado pelo banho a Carlos Carvalhal na conferência de imprensa impediu que surgissem as habituais ideias iluminadas do painel do Maisfutebol.