O Maisfutebol volta esta noite à antena da TVI24 a acelerar para o início da Liga... e não só.

Primeiro, vamos ultrapassar pela direita com imagens exclusivas da vitória de Miguel Oliveira no Grande Prémio da Estíria de MotoGP e logo a seguir vamos ver como é que o Sporting acelerou em Portimão frente ao Portimonense, em mais um jogo particular da equipa de Rúben Amorim.

Analisaremos ainda o sorteio da Liga, que arranca de roda no ar com um FC Porto-Sp. Braga, e tudo o que se está a passar no mercado de transferências.

Por último, mas não menos importante, haverá tempo para o jornal do incrível e para analisar a despromoção na secretaria do Vitória de Setúbal.

Tudo a partir das 22h30, na TVI24. Até já!