O programa «Maisfutebol» volta à antena da TVI24 nesta sexta-feira, e com um convidado: Petit.

O treinador do Belenenses vai juntar-se à conversa liderada por Cláudia Lopes, com os comentadores Pedro Barbosa, Nuno Gomes e Catarina Pereira.

O arranque está marcado para as 22h30, e haverá tempo para analisar a eliminação europeia de Rio Ave e Sporting, antecipar a 3.ª jornada da Liga - com destaque para a conferência de imprensa de Sérgio Conceição -, e ainda analisar esta reta final do mercado de transferências.

Contamos consigo desse lado.