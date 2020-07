O Maisfutebol voltou esta sexta-feira à antena da TVI24 e, como habitualmente, olhou para a atualidade do futebol português.

Comandados por Cláudia Lopes, Catarina Pereira, Luís Pedro Ferreira, Nuno Gomes e Pedro Barbosa passaram um olhar pelo mau momento do Benfica, mas não só: falaram ainda da aposta de Rúben Amorim na formação e do final de campeonato do FC Porto.

Houve ainda espaço para um regresso especial: Pedro Ribeiro teve uma breve aparição no programa para apresentar os seus «Equipamentos Míticos».