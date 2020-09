O programa do Maisfutebol voltou à antena da TVI24 esta sexta-feira, mas com uma baixa no plantel: Luís Pedro Ferreira não esteve presente no programa.

Ainda assim, Catarina Pereira, Nuno Gomes e Pedro Barbosa «bateram» as bolas do costume, liderados por Cláudia Lopes.

A atualidade esteve em análise, com destaque para Benfica, FC Porto, Sporting e Rio Ave, e houve ainda espaço para termos Bernardo Silva no programa: o internacional português do Manchester City foi entrevistado pela TVI e o Maisfutebol mostrou um excerto da conversa que vai para o ar na noite de domingo.

A terminar, Catarina Pereira presenteou-nos com o Jornal do Incrível, que desta vez juntou duas figuras ilustres: José Mourinho e Zlatana Ibrahimovic.