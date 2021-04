O programa do Maisfutebol voltou à antena da TVI24 este domingo, com a análise da atualidade em destaque.

Cláudio Lopes guiou Costinha, Pedro Ribeiro, Pedro Barbosa e Nuno Gomes aos assuntos da semana, com especial foco no Sporting, no FC Porto e no Benfica.

A propósito da polémica com Vlachodimos, Costinha recordou uma história que protagonizou no Mónaco, a envolver também Jorge Mendes.

Já sabe: para a semana há mais.