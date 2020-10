O programa Maisfutebol voltou à antena da TVI24 na noite desta sexta-feira e contou com um convidado especial: João Meira.

O agora defesa do Cova da Piedade representou o Vitória de Setúbal na época passada e relatou a dura realidade que os vitorianos viveram nos últimos meses, que culminou com a descida na secretaria ao Campeonato de Portugal.

Com João Meira teve a equipa do costume: liderados por Cláudia Lopes, Catarina Pereira, Luís Pedro Ferreira, Nuno Gomes e Pedro Barbosa olharam para a atualidade futebolística, com especial foco na análise ao mercado de transferências que findou esta semana.

Houve tempo ainda para o Jornal do Incrível e para a estreia de uma nova rubrica: Cânticos Míticos, que desta vez viajou até ao Rio de Janeiro, mais concretamente ao Vasco da Gama.