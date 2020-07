Sexta-feira, noite de Maisfutebol na TVI24 e de futebol na Liga. Portugal podia ter conhecido um campeão nesta semana, mas antes de alguém levantar a taça, vamos fazê-lo nós.

Com Cláudia Lopes ao comando, os comentadores Pedro Barbosa, Catarina Pereira, Nuno Gomes e Luís Pedro Ferreira vão fazer também o rescaldo do Sporting-Santa Clara e do P. Ferreira-Sp. Braga, que envolve o terceiro lugar: os leões ainda podem ser segundos classificados neste momento.

De resto, antecipa-se a festa portista que pode estar marcada para o clássico com os leões, na próxima semana, enquanto no Benfica continua a busca por um treinador.

Vamos falar de Liga dos Campeões e teremos o habitual Jornal do Incrível .

Começamos às 22h33 na TVI24.

Até já.