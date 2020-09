O Maisfutebol na TVI24 vai mais cedo para o ar nesta sexta-feira. O programa apresentado por Cláudia Lopes e com o comentário de Nuno Gomes, Pedro Barbosa, Luís Pedro Ferreira e Catarina Pereira vai começar mal acabe o jogo entre Famalicão e Benfica.

A estreia do campeonato 2020/21 e em particular o duelo dos encarnados com os minhotos vai estar em foco, com todo o rescaldo do encontro: a análise ao jogo e as conferências de imprensa.

O arranque da Liga vai, aliás, dominar o programa, pois vamos também abordar o FC Porto-Sp. Braga, o encontro de maior cartaz na ronda, e ainda o adiamento do Sporting-Gil Vicente.

Já sabe, mal acabe o Famalicão-Benfica estamos no ar.