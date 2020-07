O FC Porto-Sporting da próxima jornada dominou e o descalabro do Benfica na Liga dominou a conversa no Maisfutebol na TVI24.

O programa voltou à antena do canal para fazer o rescaldo da vitória dos leões sobre o Santa Clara e analisar as declarações de Rúben Amorim, que teve uma abordagem curiosa ao jogo com o FC Porto da próxima semana.

Os comentadores Pedro Barbosa, Nuno Gomes, Catarina Pereira e Luís Pedro Ferreira analisaram ainda o descalabro do Benfica na Liga.

Houve ainda tempo para abordar um pouco a «novela Jesus» e mostrar o quão magnífico está a ser Bruno Fernandes no Manchester United.

No final, recordou-se o golo de Éder, apontado há quatro anos, a 10 de julho.