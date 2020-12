O Maisfutebol voltou esta sexta-feira à antena da TVI24, com a equipa de sempre: Cláudia Lopes comandou Catarina Pereira, Luís Pedro Ferreira, Nuno Gomes e Pedro Barbosa para mais um programa.

O nosso painel analisou mais uma vitória convincente do Sporting, desta feita frente ao Paços de Ferreira, e os milhões que o FC Porto conquistou com a quase imaculada caminhada na fase de grupos da Champions. Houve tempo ainda para olhar para o momento menos positivo do Benfica, apesar dos muitos milhões (lá estão eles) investidos, e para mais uma despedida de Diego Armando Maradona, esta muito especial.