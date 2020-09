O Maisfutebol voltou esta sexta-feira à antena da TVI24, num programa que contou com duas presenças especiais.

Antes disso, no entanto, Catarina Pereira, Luís Pedro Ferreira, Nuno Gomes e Pedro Barbosa comentaram a atualidade de Benfica, FC Porto e Sporting comandados por Cláudia Lopes.

Depois, conversámos por videochamada com Hassan, lenda do Farense que não escondeu a satisfação pelo regresso do emblema algarvio à Liga, e recebemos em estúdio Jéssica Silva, a mais recente campeã europeia ao serviço do Lyon. Como disse Catarina Pereira, bateu-se assim o recorde de mulheres num programa desportivo por metro quadrado.