Numa jornada em que as três equipas da frente venceram, os espectadores do programa Maisfutebol da TVI24 também não ficaram a perder.

Desde logo porque tiveram a oportunidade de ouvir Cher na improvável voz de Pedro Ribeiro, na sequência de uma referência de Jorge Jesus ao ‘share’ que o Benfica dá a ganhar aos canais televisivos.

Mas esse foi apenas um apontamento num programa com o painel habitual, no qual se olhou atentamente para os jogos de FC Porto, Sporting e Benfica, com a análise dos lances de arbitragem mais polémicos.