O Maisfutebol na TVI24 voltou nesta sexta-feira com um convidado especial: Gonçalo Paciência e o seu bom humor.

Bem disposto, o avançado do Eintracht Frankfürt revelou um pouco do modo de liderança de Sérgio Conceição, com o qual foi campeão no FC Porto, passou pela atualidade do clube que representa e ainda, sorridente, não se inibiu de comentar algumas notícias sobre o mercado de transferências.

Nesta noite, os comentadores Pedro Barbosa, Nuno Gomes, Catarina Pereira e Luís Pedro Ferreira, ajudados, lá está, por Gonçalo Paciência e liderados por Cláudia Lopes, debruçaram-se também sobre o dérbi Benfica-Sporting e o Sp. Braga-FC Porto.

Nuno Gomes chegou a provocar Pedro Barbosa, isto depois de falar em dar uma cotovelada em Gonçalo Paciência. O nosso convidado admitiu que o «som da bancada dá sempre uma ajuda xtra» aos futebolistas, algo que não vai suceder no dérbi, nem no Sp. Braga-FC Porto.

Sérgio Conceição mandou um recado na antevisão e Gonçalo Paciência disse que o treinador portista nunca relaxa, mesmo que pouco esteja em jogo para o FC Porto, no último encontro da Liga 2019/20.

A terminar o programa, houve penálti para a Juventus.