Sexta-feira, noite de Maisfutebol na TVI24. Cláudia Lopes apresenta mais uma edição a partir das 22h30, num programa em que serão analisadas as opções do Benfica para Salónica, teremos um especial sobre o regresso do Farense à Liga e, finalmente, Jéssica Silva.

Os comentadores Nuno Gomes, Pedro Barbosa, Catarina Pereira e Luís Pedro Ferreira vão ainda passar pela atualidade de Sporting e FC Porto e haverá ainda lugar ao Jornal do Incrível.

Já sabe, é às 22h30, na TVI24.