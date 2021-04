Findada a jornada 26 da Liga, o Maisfutebol voltou este domingo à antena da TVI24.

Com o painel habitual - Costinha, Nuno Gomes, Pedro Barbosa e Pedro Ribeiro -, e liderado como sempre pela Cláudia Lopes, passou-se em revista a ronda, com destaque para os jogos de Sporting, FC Porto e Benfica.

No final, analisou-se ainda o gesto obsceno de Miguel Cardoso, técnico do Rio Ave, na direção do banco do Boavista, e Cláudia Lopes disse tudo a terminar o programa: «O que nunca prescreve é o Maisfutebol.»

Já sabe: para a semana há mais.