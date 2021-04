O Maisfutebol esteve no ar na TVI24 neste domingo a partir das 22h30 e os nossos comentadores brindaram-no com as análises mais pertinentes da 27.ª jornada da Liga.

Analisámos o descalabro do Benfica (não só diante do Gil Vicente mas também ao longo da época) e as vitórias difíceis de Sporting e FC Porto.

Olhámos ainda para o momento de Paulinho, que está numa relação complicada com o golo e que Nuno Gomes aconselha a ser mais egoísta.

Caminhávamos tranquilamente para um olhar sobre o que falta jogar na Liga quando ficámos em choque com uma notícia de última hora: 12 clubes anunciaram a criação da Superliga europeia, que pode mudar o futebol do velho continente como o conhecemos.

Veja os melhores momentos do programa nos vídeos associados ao artigo, no site da TVI e em TVI Player.