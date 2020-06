Sexta-feira, noite de Maisfutebol na TVI24. Desta vez, vamos para o ar logo após o fim da Procissão das Velas, que o canal vai transmitir. Faremos o rescaldo do Sporting-P. Ferreira e vamos, claro, abordar a crise do Benfica. A liderança do FC Porto também estará em destaque e merecerá a atenção dos comentadores Pedro Barbosa, Nuno Gomes, Catarina Pereira e Luís Pedro Ferreira.

A apresentação estará, claro, a cargo da Cláudia Lopes.

Portanto, fique ligado na TVI24, acenda uma vela e depois acompanhe o programa. Até logo!