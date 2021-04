O Maisfutebol regressa à antena da TVI24 neste domingo por volta das 22h30.

No prato principal da ementa temos o balanço da 27.ª jornada da Liga, na qual o líder Sporting regressou às vitórias, o FC Porto manteve-se firme na perseguição e o Benfica caiu com estrondo na receção ao Gil Vicente.

Os encarnados, que pareciam estar em retoma, encontram-se agora a seis pontos do segundo classificado e a 12 do primeiro, e é altura de analisar o que tem feito a equipa de Jorge Jesus numa época de 2020/21 desastrosa em quase todas as dimensões.

Vamos também fazer o rescaldo do triunfo dos azuis e brancos sobre o Nacional no final de uma semana que começou com a eliminação europeia e olhar para o triunfo - sofrido, sofrido - da equipa de Ruben Amorim em casa do penúltimo classificado.