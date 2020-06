Sexta-feira, e mais uma noite de Maisfutebol na TVI24.

A vitória do Sporting captou a atenção dos comentadores do programa, com elogios a Jovane Cabral e com Pedro Barbosa a olhar para o lançamento de vários jovens leoninos, o último Nuno Mendes, aos 17 anos.

Também a juventude do FC Porto passou pelo programa. Catarina Pereira destacou um onze formado no Olival e que Sérgio Conceição lançou, mas houve tempo também para abordar a crise do Benfica e o papel de Bruno Lage, jogadores e até presidente nela, depois de o técnico ter falado numa conversa junto ao mar com Luís Filipe Vieira. Nuno Gomes também comentou a exibição com o Portimonense e considerou que o Benfica deixou muito a desejar.

Terminámos com o Jornal do Incrível, que foi das bancadas da Liga ao crocodilo no Rio Douro.