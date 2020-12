O programa Maisfutebol na TVI24 olhou esta semana para o sucesso europeu do FC Porto, que se apurou para a fase seguinte da Liga dos Campeões, e do Benfica e Sp. Braga que fizeram o mesmo na Liga Europa.

Houve tempo também para falar sobre o líder Sporting e a abordagem de Ruben Amorim ao facto de os leões estarem no topo da classificação da Liga.

À boleia dos «Cânticos Míticos» viajámos até Marrocos no tempo das bancadas cheias - que saudades!! - para conhecer uma canção dos adeptos do Raja Casablanca que fica mesmo no ouvido.

«Thank you and goodbye». Podia ser o fim deste texto, mas é o tema do «Jornal do Incrível», que recordou uma flash interview de Al Musrati que foi mesmo, mesmo flash.