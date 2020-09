Esta sexta-feira enfiámos o Rossio na Rua da Betesga, que é como quem diz «falámos sobre quase tudo o que fez mexer a semana em 80 minutos de programa».

Abrimos com Lionel Messi embalado por «Sonho de menino» de Tony Carreira, e teorizámos de seguida sobre Darwin Nuñez, a contratação mais cara da história do Benfica e, também, do futebol português.

Falámos sobre a construção do novo Sporting, com o sem João Palhinha, e da dívida do Sporting para com o Sp. Braga por Rúben Amorim.

Seguimos para o FC Porto, onde abordámos as contratações do campeão nacional, com destaque especial para Taremi, e os planos de Sérgio Conceição para 2020/21.

Não passámos ao lado da notícia do dia - a permanência de Lionel Messi no Barcelona por mais um ano - debatemos as novas camisolas da Seleção Nacional (ainda não chegámos a um consenso, mas gostos não se discutem, não é?!) e fechámos em grande com um Jornal do Incrível especial. Uma mega-produção do Paços de Ferreira sobre o calendário que lhe espera na Liga e e uma surpresa para os nossos comentadores. Muito obrigado, senhor Castor!