O Maisfutebol vai para o ar na TVI24 a partir das 22h30 com olhar especial para a 2.ª jornada da Liga, que começa já esta sexta-feira com o Sp. Braga-Santa Clara.

Vamos também projetar o sempre emotivo dérbi da Invicta entre o FC Porto e o renovado Boavista e abordar a atualidade de Benfica e Sporting. Do lado dos encarnados, a saída de Florentino (para o Mónaco) e a transferência iminente de Rúben Dias para o Manchester City estará no centro de um debate no qual a formação não será esquecida.

Nos leões, Tiago Tomás, herói da vitória sobre o Aberdeen, é o homem do momento.

