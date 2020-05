A cumprir todas as normas de segurança, o Maisfutebol voltou esta sexta-feira à grelha na TVI24, e já com a regressada Cláudia Lopes a comandar as tropas.

O programa começou «mais ou menos» como o futebol português, brincou Cláudia Lopes, devido à polémica das substituições na Liga, mas depois a bola rolou com a qualidade do costume.

Catarina Pereira, Luís Pedro Ferreira, Nuno Gomes e Pedro Barbosa comentaram a tal polémica das substituições, a questão física dos jogadores neste regresso à competição, e olharam ainda para o impacto dos jogos à porta fechada nos resultados das equipas.