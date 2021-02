Sporting em alta, Benfica em crise. De forma sintética, foram estes os temas base do programa Maisfutebol na TVI24, esta sexta-feira num formato mais curto do que é habitual.

Começámos pelo Sporting que, a fechar a primeira volta, foi vencer aos Barreiros, onde já não vencia há cinco anos, vencer por 2-0 e, desta forma, ganhou pontos ao FC Porto e ao Benfica que, nesta última ronda, não foram além de nulos.

Pedro Barbosa salientou a melhor primeira volta da história dos leões, mas também disse que o título ainda não está garantido, uma vez que ainda falta jogar meia volta da Liga. Luís Pedro Ferreira destacou a vantagem da equipa de Ruben Amorim sobre os adversários diretos, enquanto Nuno Gomes considera que o calendário joga a favor da equipa de Alvalade.

Por falar em Nuno Gomes, foi o antigo número 21 do Benfica que fez a análise à estreia do novo 21 do Sporting: Paulinho. «Um jogador que joga e faz jogar», diz o antigo avançado.

