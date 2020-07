Gonçalo Paciência, avançado do Eintracht Frankfürt, é o convidado especial do Maisfutebol na TVI24, desta sexta-feira.

O internacional português vai juntar-se ao painel de comentadores para abordar vários temas, entre eles a última jornada do campeonato que traz um dérbi de Lisboa entre Benfica e Sporting e ainda a deslocação do campeão FC Porto ao terreno do Sp. Braga. E, claro, as decisões na fuga à despromoção.

O programa vai para o ar na antena da TVI24 às 22h33. Até logo!