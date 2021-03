Costinha, Pedro Barbosa, Nuno Gomes e Pedro Ribeiro analisaram este domingo os últimos jogos do FC Porto, Sporting e Benfica no decorrer do programa Maisfutebol na TVI24 sob o comando da mister Cláudia Lopes.

Agora ao domingo, o programa foi para o ar logo após o triunfo do FC Porto sobre o Paços de Ferreira e foi por aí que os nossos «jogadores» saíram a jogar, com especial destaque para o momento de forma de Pepe e de Sérgio Oliveira, os autores dos golos no Dragão.

Do Dragão fomos até Tondela onde o Sporting conseguiu mais uma vitória com um golo tardio, com Pedro Ribeiro a manifestar-se surpreendido com a «ansiedade» de alguns sportinguistas, uma vez que a equipa de Ruben Amorim acaba sempre por ganhar.

Pedro Henriques também foi chamado ao programa para analisar os casos nos jogos dos três grandes.

Ainda olhámos ainda para os possíveis adversários do FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões e abordámos o peculiar caso de Di María que foi substituído durante o jogo do Paris Saint-Germain porque, supostamente, a sua casa estava a ser assaltada.

A fechar o programa, os comentadores fizeram já uma abordagem da visita do Benfica a Braga.

Veja os vídeos associados para ver ou rever os principais momentos do programa